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Байден был «убит горем» из-за крушения конвертоплана в Японии

Байден заявил, что был «убит горем» из-за крушения конвертоплана в Японии
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Фото: REUTERS/Kyodo
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Президент США Джо Байден заявил, что был «убит горем» после гибели восьми американских военных в результате крушения конвертоплана Osprey в Японии. Об этом говорится в распространенном 5 декабря Белым домом заявлении американского лидера.

«Джилл (супруга Байдена. — Ред.) и я были убиты горем, узнав о гибели восьми американских военнослужащих, когда их самолет потерпел крушение у берегов Японии на прошлой неделе во время обычной учебной миссии», — говорится в сообщении.

Также американский лидер добавил, что с самого начала происшествия он был сосредоточен на поисково-спасательных работах, которые завершились сегодня, 5 декабря. Байден также выразил благодарность правительству Японии за помощь в поисках. Америка скорбит об этой трагической утрате, добавляется в заявлении.

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О том, что конвертоплан Osprey ВМС США потерпел крушение в районе префектуры Каносима в Японии, стало известно ранее, 29 ноября. Сообщалось, что он упал в море в районе японских островов Якусима.

Позднее в этот же день рыбаки, которые занимались промыслом около места крушения конвертоплана Osprey ВМС США в японской префектуре Кагосима, обнаружили трех членов его экипажа. О состоянии обнаруженных людей было неизвестно. В свою очередь, агентство Kyodo, ссылаясь на предварительную информацию береговой охраны, сообщило, что всего на борту американского конвертоплана находились восемь человек.

Агентство также отметило, что место крушения находится примерно в 1 км от побережья, где спасатели нашли обломки конвертоплана. Также отмечается, что летательный аппарат должен был перелететь с военной базы США в префектуре Ямагути на другую в префектуре Окинава.

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