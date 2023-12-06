Минфин США указал на ответственность США за возможное поражение Украины

При отсутствии выделения конгрессом США дополнительных денежных средств на помощь Украине Вашингтон будет вынужден взять на себя ответственность за поражение Киева. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила глава министерства финансов США Джанет Йеллен в ходе беседы с журналистами.

«Мы [США] можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не сможем предоставить Украине необходимое финансирование», — указала она.

Йеллен также отметила, что уже обсудила данный вопрос с членами американского конгресса.

Ранее, 4 декабря, телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса, сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса американского президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

В свою очередь, Джейк Салливан заявил в тот день на брифинге, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства администрации США, чтобы осуществление помощи Украине не прекратилось.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у Вашингтона к концу текущего года закончатся средства для помощи Киеву. В публикации уточнялось, что администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины