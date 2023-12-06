Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидер КНДР Ким Чен Ын расплакался на Общереспубликанском съезде матерей
Общество
В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение из-за холода
Мир
В США назвали сроки продолжения операции Израиля в секторе Газа
Экономика
Цена нефти Brent на ICE опустилась до $77 за баррель впервые с 16 ноября
Происшествия
Более 40 строителей аэропорта отравились на Камчатке
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –12 градусов в Москве 6 декабря
Мир
Посол Израиля в РФ сообщил о наличии выходцев из СССР среди погибших в ЦАХАЛ
Мир
В Белом доме прокомментировали отказ ХАМАС освободить женщин-заложниц
Мир
Посольство Боливии подтвердило желание страны вступить в БРИКС
Мир
Республиканцы покинули совещание по вопросу оказания помощи Украине
Мир
Посол Израиля в России анонсировал завершение миссии в конце декабря
Экономика
Доля рубля при расчетах с Европой достигла рекорда
Экономика
На производстве вертолетов Ми-8 и «Ансат» выявили поддельные детали
Экономика
Россиянам не возместят цену авиабилетов в случае болезни или смерти родственников
Мир
Зеленский отменил выступление в сенате США в последнюю минуту

Минфин США указал на ответственность США за возможное поражение Украины

Глава минфина США Йеллен: Вашингтон будет вынужден отвечать за поражение Киева
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При отсутствии выделения конгрессом США дополнительных денежных средств на помощь Украине Вашингтон будет вынужден взять на себя ответственность за поражение Киева. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила глава министерства финансов США Джанет Йеллен в ходе беседы с журналистами.

«Мы [США] можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не сможем предоставить Украине необходимое финансирование», — указала она.

Йеллен также отметила, что уже обсудила данный вопрос с членами американского конгресса.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Ранее, 4 декабря, телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса, сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса американского президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

В свою очередь, Джейк Салливан заявил в тот день на брифинге, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства администрации США, чтобы осуществление помощи Украине не прекратилось.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у Вашингтона к концу текущего года закончатся средства для помощи Киеву. В публикации уточнялось, что администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023