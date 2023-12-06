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В США не исключили возможную нормализацию отношений с Венесуэлой

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey/CNP
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Возможное смягчение или дальнейшее ужесточение санкционной политики Вашингтона в отношении Каракаса напрямую зависит от последующих действий венесуэльских властей. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил журналистам помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

«В какой степени мы [США] усилим или внесем [положительные] изменения в свою санкционную политику, зависит от предпринятых [Венесуэлой] действий», — указал он.

Николс также подчеркнул, что подписанное в октябре соглашение властей Каракаса с местной оппозицией может способствовать улучшению отношений между Венесуэлой и США, «основанных на доверии и взаимном уважении».

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28 ноября издание Еl Сomercio сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил президента США Джо Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двухсторонних отношениях стран. По словам Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановлении отношений с США.

Как сообщила 16 октября газета The Washington Post, США и Венесуэла договорились, что Каракас проведет выборы под международным наблюдением в обмен на ослабление нефтяных санкций, которые ввел Вашингтон. По ее данным, об отмене санкций будет объявлено, после того как правительство Мадуро подпишет соглашение с венесуэльской оппозицией о проведении в 2024 году конкурентных выборов президента страны.

До этого, 10 октября, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, коммунальных службах, насилие, терроризм и незаконные ограничительные меры».

Ранее в тот день администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.

До этого, 28 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Венесуэлу при условии, что власти страны примут меры для «восстановления демократии». Она подчеркнула, что США выступают за проведение «свободных и честных» выборов в республике.

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