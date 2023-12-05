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Советник Зеленского назвал бедственным финансовое положение Украины

Советник Зеленского: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Киеве заявили, что после декабря финансовых средств у Украины не будет. Об этом 5 декабря сообщило издание Politico, ссылаясь на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — рассказал советник.

Также отмечается, что в случае, если Украина не получит военную помощь от Соединенных Штатов Америки, есть вероятность, что она потеряет контроль над «новыми территориями».

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Ранее, 5 декабря, сообщалось, что Зеленский обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Обращение Зеленского является попыткой администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины.

4 декабря телеканал NBC News сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США не смогли найти компромисс по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, который позволил бы согласовать запрос Байдена на допподдержку Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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