Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК выделит €125 млн на гумпомощь Палестине в 2024 году
Мир
WSJ узнала о переходе ВСУ к стратегической обороне
Мир
В Финляндии сообщили о двух вариантах развития ситуации на границе с РФ
Мир
В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы
Мир
США не поддержали призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа
Мир
Армия США сообщила о получении новых высокоточных ракет
Спорт
World Athletics не допустила спортсменов РФ к Олимпиаде-2024 в Париже
Экономика
Минсельхоз заявил о снижении цен на ряд продуктов питания
Мир
Пять сирийских военных погибли в провинции Алеппо
Мир
Премьер Баварии сообщил о погружении ФРГ в кризис
Мир
Пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel в Манчестере
Спорт
ФК «Локомотив» обыграл «Урал» в матче 18-го тура РПЛ
Общество
«Оранжевый» уровень опасности в Москве из-за мороза продлен до вечера 9 декабря
Мир
Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Киеву БТР
Армия
Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
Сюжет:

10 декабря — Международный день прав человека: 75 лет Всеобщей декларации прав человека

Россияне отметят Международный день прав человека 10 декабря
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый год 10 декабря в России и других странах отмечается Международный день прав человека. В 2023 году он выпадает на воскресенье. О том, с каким документом связана эта дата и какие мероприятия к ней приурочены, читайте в материале «Известий».

Международный день прав человека в 2023 году — история

Впервые Международный день прав человека отметили в 1950 году. Он был установлен в честь принятия в 1948 году Генассамблеей ООН одного из важнейших международных документов — Всеобщей декларации прав человека. Это случилось 10 декабря, поэтому именно к этой дате и было приурочено празднование.

Принятию Декларации способствовала Вторая мировая война, во время которой люди столкнулись с беспрецедентной жестокостью, в том числе по отношению к представителям определенных национальностей. По разным оценкам, в этом конфликте погибли от 50 до 80 млн человек. Из них порядка 26,6 млн человек — граждане и военнослужащие СССР.

Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ
И справится ли Мальта с нынешним кризисом организации

Декларация состоит из преамбулы и 30 статей. В них провозглашаются неотъемлемые права каждого жителя Земли: на жизнь и свободу, труд, образование, справедливый суд, неприкосновенность личной жизни, свободу вероисповедания и другие. При этом подчеркивается, что этими правами обладает каждый человек независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального положения, а также религиозных, политических и иных убеждений.

Эти принципы считаются общими для всех стран. Их рекомендуется придерживаться во время принятия международных, государственных и местных законов. Тем не менее исполнение положений Декларации остается добровольным.

Международный день прав человека в 2023 году — значение

Главная цель международного дня прав человека — привлечение внимания к вопросам защиты этих прав, поиск решения глобальных проблем, связанных с неравенством, и повышение уровня правовой грамотности. Также в этот праздник во многих государствах подводят итоги деятельности в области обеспечения прав человека за год и ставят новые цели.

Помимо этого, каждый год для торжества выбирают тему, которая определяет, направленность приуроченных к нему мероприятий. В 2023 году она звучит так: «Свобода, равенство и справедливость для всех».

Международный день прав человека в 2023 году — мероприятия

В 2023 году исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларация прав человека. В связи с этим будут обсуждаться ее актуальность, наследие и связанная с ней деятельность. Помимо этого, с 11 по 12 декабря в Женеве пройдет мероприятии ООН на высоком уровне, во время которого поднимут вопросы влияния цифровых технологий на права человека, изменения климата и глобальной экономики.

«Запад отвергает любые попытки вступить с нами в серьезный разговор»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о необходимости введения уголовной ответственности за русофобию и изменении концепции прав человека

В отдельных государствах в честь праздника состоятся различные лекции, дебаты, пресс-конференции, презентации и другие мероприятия, в которых примут участие правозащитные и образовательные организации. В России этот день отмечают ежегодными заседаниями Совета по правам человека. Кроме того, в школах страны пройдет Единый урок по правам человека, во время которого с детьми обсудят, как правильно применять и защищать свои права.

Ранее «Известия» рассказали об истории Международного дня мира и поделились интересными фактами о мирных инициативах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023