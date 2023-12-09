10 декабря — Международный день прав человека: 75 лет Всеобщей декларации прав человека

Каждый год 10 декабря в России и других странах отмечается Международный день прав человека. В 2023 году он выпадает на воскресенье. О том, с каким документом связана эта дата и какие мероприятия к ней приурочены, читайте в материале «Известий».

Международный день прав человека в 2023 году — история

Впервые Международный день прав человека отметили в 1950 году. Он был установлен в честь принятия в 1948 году Генассамблеей ООН одного из важнейших международных документов — Всеобщей декларации прав человека. Это случилось 10 декабря, поэтому именно к этой дате и было приурочено празднование.

Принятию Декларации способствовала Вторая мировая война, во время которой люди столкнулись с беспрецедентной жестокостью, в том числе по отношению к представителям определенных национальностей. По разным оценкам, в этом конфликте погибли от 50 до 80 млн человек. Из них порядка 26,6 млн человек — граждане и военнослужащие СССР.

Декларация состоит из преамбулы и 30 статей. В них провозглашаются неотъемлемые права каждого жителя Земли: на жизнь и свободу, труд, образование, справедливый суд, неприкосновенность личной жизни, свободу вероисповедания и другие. При этом подчеркивается, что этими правами обладает каждый человек независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального положения, а также религиозных, политических и иных убеждений.

Эти принципы считаются общими для всех стран. Их рекомендуется придерживаться во время принятия международных, государственных и местных законов. Тем не менее исполнение положений Декларации остается добровольным.

Международный день прав человека в 2023 году — значение

Главная цель международного дня прав человека — привлечение внимания к вопросам защиты этих прав, поиск решения глобальных проблем, связанных с неравенством, и повышение уровня правовой грамотности. Также в этот праздник во многих государствах подводят итоги деятельности в области обеспечения прав человека за год и ставят новые цели.

Помимо этого, каждый год для торжества выбирают тему, которая определяет, направленность приуроченных к нему мероприятий. В 2023 году она звучит так: «Свобода, равенство и справедливость для всех».

Международный день прав человека в 2023 году — мероприятия

В 2023 году исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларация прав человека. В связи с этим будут обсуждаться ее актуальность, наследие и связанная с ней деятельность. Помимо этого, с 11 по 12 декабря в Женеве пройдет мероприятии ООН на высоком уровне, во время которого поднимут вопросы влияния цифровых технологий на права человека, изменения климата и глобальной экономики.

В отдельных государствах в честь праздника состоятся различные лекции, дебаты, пресс-конференции, презентации и другие мероприятия, в которых примут участие правозащитные и образовательные организации. В России этот день отмечают ежегодными заседаниями Совета по правам человека. Кроме того, в школах страны пройдет Единый урок по правам человека, во время которого с детьми обсудят, как правильно применять и защищать свои права.

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