21 сентября — Международный день мира: история и традиции праздника

Каждый год 21 сентября в России и других государствах отмечается Международный день мира, посвященный прекращению вооруженных конфликтов и установлению сотрудничества между странами. В 2023 году он выпадает на четверг. О том, как появился этот праздник и какими мероприятиями он сопровождается, читайте в материале «Известий».

Международный день мира в 2023 году — история

Международный день мира был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1981 году. Празднование было назначено на третий вторник сентября, однако с 2002 года у него появилась постоянная дата — 21 сентября.

Согласно рекомендациям ООН, в этот день конфликтующие стороны должны временно прекратить боевые действия и установит режим прекращения огня. Организация также призывает руководство стран обратить внимание на проблемы войн, голода и болезней, от которых страдают миллионы людей по всему миру, и объединить усилия по борьбе с ними.

Ежегодно Международный день мира посвящают какой-либо теме. В разные годы слоганами праздника становились «Права человека и поддержание мира», «Устойчивый мир ради устойчивого будущего», «Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека» и другие. В 2023 году девиз праздника звучит так: «Действия во имя мира: наше стремление достичь #ГлобальныхЦелей».

В 2023 году ООН также отмечает юбилей Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него — 75 лет со дня их принятия.

Одной из старейших общественных организаций на территории РФ является Российский фонд мира. Он занимается миротворческой и гуманитарной работой по всей стране и за ее пределами. Деятельность фонда направлена на поддержку уязвимых слоев населения, защиту прав человека, предотвращение конфликтов на религиозной, национальной и социальной почве. Отделения этой организации работают в 47 российских регионах, а также в Германии, Франции, Финляндии, Лихтенштейне, Болгарии, Грузии и других странах.

Международный день мира в 2023 году — мероприятия

Официальные мероприятия в честь Международного дня мира проходят в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Каждый год генеральный секретарь выступает около Колокола мира, отлитого из монет, которые пожертвовали 60 государств-участников 13-й Генеральной конференции национальных ассоциаций ООН в 1951 году. После торжественной речи генсек ударяет в колокол и объявляет минуту молчания в память о жертвах вооруженных конфликтов.

В России также проходят различные мероприятия: лекции, мастер-классы, конкурсы детского творчества, флешмобы и благотворительные акции. Для учащихся школ и воспитанников детских садов проводятся открытые уроки и классные часы, на которых с ними обсуждают важность сохранения мира. Кроме того, в этот день возлагают цветы к мемориалам и чтут память погибших в войнах минутой молчания.

Международный день мира в 2023 году — интересные факты

В честь Международного дня мира «Известия» сделали подборку интересных фактов об ООН и необычных мирных договорах.

Самым масштабным мирным соглашением в мире можно считать Тордесильясский договор, заключенный Испанией и Португалией в 1494 году. Стороны решили разделить всю территорию земного шара, проведя демаркационную линию с севера на юг по Атлантическому океану. Весь запад отошел Испании, а восток — Португалии. Несмотря на то что этот договор совершенно не учитывал интересы других государств, он получил одобрение Ватикана.

С 1973 года между Данией и Канадой шел территориальный спор за остров Ганса, который находился в проливе Кеннеди в Арктике между двумя государствами. Представители сторон по очереди прибывали на остров, устанавливали на нем свой флаг и оставляли бутылку канадского виски или датского шнапса для делегации противника. Из-за этого противостояние получило название «война виски». Оно закончилась в 2022 году: 60% территории острова досталось Дании и 40% — Канаде.

Самую длинную речь в истории ООН произнес с трибуны Генассамблеи президент Кубы Фидель Кастро в 1960 году. Он говорил в течение четырех с половиной часов, и этот рекорд до сих пор не побит.

Голубь стал всемирно известным символом мира с легкой руки художника Пабло Пикассо. Схематичное изображение белой птицы с оливковой ветвью в клюве он нарисовал для Всемирного конгресса сторонников мира, который проходил в 1949 году в Париже и Праге.

Ранее «Известия» рассказали, как появился Международный день дружбы и в чем его значение.