Бывший глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе учений украинских спецназовцев в немецком Висбадене в 2022 году призывал их «резать глотки» русским военнослужащим. Об этом 4 декабря сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему ночью горло», — привел слова Милли чиновник.

Журналисты отмечают, что подобным образом Милли пытался «вдохновить» боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ведение операций на подконтрольных России территориях.

Ранее, 3 декабря, экс-помощник по нацбезопасности 45-го американского президента Дональда Трампа, постпред США при ООН Джон Болтон выразил беспокойство, что украинский конфликт может завершиться победой РФ, если Соединенные Штаты переключат все свои силы с Киева на Ближний Восток, и призвал американскую общественность быть готовой к этому.

Днем ранее обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой отметила правоту президента России Владимира Путина, который указал на усиление страны после начала специальной военной операции. На сегодняшний день дела у России идут хорошо, в то время как Украина опасается начала российского наступления, признала журналистка.

В конце ноября Путин заявил, что во время спецоперации Россия сражается за свободу всего мира, преградив путь тем, кто претендует на исключительность и мировое господство. Кроме того, РФ отстаивает безопасность и благополучие своего народа, добавил российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.