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WP рассказала о призывах генерала Милли к украинцам «резать глотки» русским

WP: генерал США Милли в 2022 году призывал украинцев резать глотки русским
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Фото: Global Look Press/Chad Mcneeley/Dod
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Бывший глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе учений украинских спецназовцев в немецком Висбадене в 2022 году призывал их «резать глотки» русским военнослужащим. Об этом 4 декабря сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему ночью горло», — привел слова Милли чиновник.

Журналисты отмечают, что подобным образом Милли пытался «вдохновить» боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ведение операций на подконтрольных России территориях.

«Сражаемся за свободу не только России, но и всего мира»
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Ранее, 3 декабря, экс-помощник по нацбезопасности 45-го американского президента Дональда Трампа, постпред США при ООН Джон Болтон выразил беспокойство, что украинский конфликт может завершиться победой РФ, если Соединенные Штаты переключат все свои силы с Киева на Ближний Восток, и призвал американскую общественность быть готовой к этому.

Днем ранее обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой отметила правоту президента России Владимира Путина, который указал на усиление страны после начала специальной военной операции. На сегодняшний день дела у России идут хорошо, в то время как Украина опасается начала российского наступления, признала журналистка.

В конце ноября Путин заявил, что во время спецоперации Россия сражается за свободу всего мира, преградив путь тем, кто претендует на исключительность и мировое господство. Кроме того, РФ отстаивает безопасность и благополучие своего народа, добавил российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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