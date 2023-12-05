На Украине вывели в аварийный ремонт один блок ТЭС

На Украине за минувшие сутки вывели в аварийный ремонт один блок теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом 5 декабря сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго», не указав регион, где расположена ТЭС.

«В течение суток по техническим причинам в аварийный ремонт выведен один блок тепловой электростанции. Продлен срок ремонта еще на двух блоках разных электростанций», — указано в Telegram-канале компании.

Согласно данным «Укрэнерго», в стране по разным причинам остаются без света 436 населенных пунктов. При этом, по данным украинского министерства энергетики, на Украине в краткосрочный ремонт выведены два блока и два корпуса ТЭС. Для полноценного потребления включен один блок теплоэлектростанции из резерва.

Накануне «Укрэнерго» сообщала о высокой аварийности на теплоцентралях в стране и предупредила, что предстоящее зимнее похолодание чревато дефицитом в энергосистеме Украины. Гражданам порекомендовали экономно расходовать электроэнергию, так как из-за морозов нагрузка на сети стала увеличиваться.

Ранее, 23 октября, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что на Украине повреждено оборудование одной из теплоэлектростанций. Детали произошедшего не уточнялись. Отмечалось, что энергетики начали ремонт поврежденного оборудования.

В тот же день мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что горожане зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, в связи с чем нужно готовиться к очень сложным периодам. По его словам, запас прочности украинской энергетической системы сильно снизился из-за «прошлогодних обстрелов».

В середине октября правительство Германии через немецкий государственный банк KfW предоставило украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» грант на €76 млн для укрепления защиты объектов энергетики. Отмечалось, что средства пойдут на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой. В том же месяце обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович сообщил, что предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением