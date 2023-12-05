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На Украине вывели в аварийный ремонт один блок ТЭС

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Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
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На Украине за минувшие сутки вывели в аварийный ремонт один блок теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом 5 декабря сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго», не указав регион, где расположена ТЭС.

«В течение суток по техническим причинам в аварийный ремонт выведен один блок тепловой электростанции. Продлен срок ремонта еще на двух блоках разных электростанций», — указано в Telegram-канале компании.

Согласно данным «Укрэнерго», в стране по разным причинам остаются без света 436 населенных пунктов. При этом, по данным украинского министерства энергетики, на Украине в краткосрочный ремонт выведены два блока и два корпуса ТЭС. Для полноценного потребления включен один блок теплоэлектростанции из резерва.

Накануне «Укрэнерго» сообщала о высокой аварийности на теплоцентралях в стране и предупредила, что предстоящее зимнее похолодание чревато дефицитом в энергосистеме Украины. Гражданам порекомендовали экономно расходовать электроэнергию, так как из-за морозов нагрузка на сети стала увеличиваться.

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Ранее, 23 октября, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что на Украине повреждено оборудование одной из теплоэлектростанций. Детали произошедшего не уточнялись. Отмечалось, что энергетики начали ремонт поврежденного оборудования.

В тот же день мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что горожане зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, в связи с чем нужно готовиться к очень сложным периодам. По его словам, запас прочности украинской энергетической системы сильно снизился из-за «прошлогодних обстрелов».

В середине октября правительство Германии через немецкий государственный банк KfW предоставило украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» грант на €76 млн для укрепления защиты объектов энергетики. Отмечалось, что средства пойдут на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой. В том же месяце обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович сообщил, что предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением

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