Предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением, заявил во вторник, 3 октября, обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович.

«При финансовой и физической поддержке своих союзников украинские инженеры круглосуточно работают, чтобы отремонтировать всё, что можно, к предстоящей зиме», — отметил обозреватель.

Однако регулярное обслуживание систем с большим количеством устаревшего оборудования идет медленно, добавил Новакович.

Так, Украина заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых должна была производиться на территории страны, но в условиях конфликта заводы не могут обеспечить республику необходимым количеством электрооборудования.

При этом Киев признает, что при отсутствии избыточных мощностей и недостаточном количестве запасного оборудования Украина станет гораздо более уязвимой, чем была в прошлом году, приводит обозреватель мнение украинского министра энергетики Германа Галущенко.

Новакович также обратил внимание на тот факт, что пока украинцы готовятся к сложной зиме, США и Евросоюз начали предупреждать Киев о том, что они еще долгое время не смогут оказывать Украине финансовую поддержку или поставлять ей вооружения.

В сентябре заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что следующие месяцы будут трудными для украинцев на фоне проблем с инфраструктурой. Он отметил, что Россия планирует атаковать энергетические и критически важные объекты.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.