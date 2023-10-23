Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении ТЭС

Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) повреждено на Украине. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование предприятия», — говорится в сообщении.

Детали произошедшего не уточняются. Энергетики начали ремонт поврежденного оборудования.

Ранее в понедельник мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что горожане зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, в связи с чем нужно готовиться к очень сложным периодам. По его словам, запас прочности украинской энергетической системы сильно снизился из-за «прошлогодних обстрелов».

В середине октября правительство Германии через немецкий государственный банк KfW предоставило украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» грант на €76 млн для укрепления защиты объектов энергетики. Средства пойдут на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой.

Ранее, 9 октября, в «Укрэнерго» заявили о невозможности накопить уголь к зиме в плановых объемах. По словам члена наблюдательного совета компании Юрия Бойко, накопить плановые 1,8 млн т угля нужно до 15 октября.

До этого, 3 октября, обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович сообщил, что предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением.