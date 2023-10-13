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ФРГ выделила компании «Укрэнерго» €76 млн на защиту объектов энергетики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство Германии через немецкий государственный банк KfW предоставило украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» грант на €76 млн для укрепления защиты объектов энергетики. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили в Telegram-канале компании.

Отмечается, что выделенные средства направят на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой.

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что такая поддержка со стороны Германии поможет «улучшить надежность энергоснабжения потребителей». Кроме того, по его словам, это поспособствует «развитию взаимосвязи энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы».

«Финансирование <...> поддержит способность Украины успешно пройти этот и следующие зимние сезоны <...> А выделенный на днях второй зимний пакет военной помощи от Германии, включающий ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard, поможет защитить критически важную инфраструктуру», — отметил посол ФГР на Украине Мартин Егер.

В посте дополняется, что в общей сложности НЭК привлекло более €220 млн кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. Помимо этого, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц необходимого для компании оборудования.

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Ранее, 9 октября, в «Укрэнерго» заявили о невозможности накопить уголь к зиме в плановых объемах. По словам члена наблюдательного совета компании Юрия Бойко, накопить плановые 1,8 млн т угля нужно до 15 октября. Он добавил, что первые партии топлива из Польши уже завезены по железной дороге, однако их объемов всё еще не хватает. Кроме того, мужчина рассказал, что уголь на Украину намерены поставлять из Казахстана.

До этого, 3 октября, обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович сообщил, что предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением.

В начале сентября стало известно, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунальной энергетики Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство. Кроме того, постановление правительства Украины от 22 августа 2023 года № 896 лишило предприятия возможности приобретения природного газа по режиму ПСО (поставщика специальных обязанностей) для предоставления населению услуг.

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