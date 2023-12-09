10 декабря — Всемирный день футбола: история самого популярного вида спорта

Ежегодно 10 декабря в России и других странах отмечают Всемирный день футбола — праздник спортсменов и поклонников этой игры. В 2023 году он выпадает на воскресенье. Об истории мирового и российского футбола читайте в материале «Известий».

Всемирный день футбола в 2023 году — история

Всемирный день футбола был установлен по решению ООН. Праздник носит неформальный характер, но широко отмечается во многих государствах. Таким образом спортсмены и болельщики отдают дань уважения одной из самых популярных игр в мире.

Точно установить дату и место зарождения футбола невозможно. Похожие на него игры с мячом существовали у многих народов еще до нашей эры. Упоминания о них сохранились в письменных источниках Древнего Китая и Японии. В Древней Греции эта игра носила название «битва за мяч», в связи с чем некоторые исследователи предполагают, что в матчах применяли боевые искусства. «Футбольные» сюжеты можно также увидеть на стенах гробниц египетских фараонов.

Для древних цивилизаций игры наподобие футбола часто выступали способом тренировки воинов. Однако, по мнению историков, у некоторых народов они имели религиозное значение, так как мяч символизировал солнце.

В средние века игра-предок футбола была популярна в Англии, Италии и Франции, а оттуда постепенно «перекочевала» в другие страны. При этом британские власти не раз пытались запретить ее, так как матчи нередко перерастали в массовые беспорядки.

Дело в том, что в то время у игры не было четких правил: размер команд не ограничивался, разрешалось использовать руки, толкаться. Неудивительно, что уличная забава могла в любой момент закончиться дракой. Примечательно, что именно указы английских монархов о запрете этой игры стали первыми документами, в которых упоминалось слово «футбол».

Более цивилизованную форму, близкую к современной, футбол приобрел только в XIX веке. Его стали вводить в элитных учебных заведениях Англии как полезную для физического и умственного развития молодых людей игру. Примерно в это же время были предприняты первые попытки создания четких правил. Правда, на первых пора они оставались довольно свободными и могли сильно отличаться в разных регионах и командах.

Камнем преткновения долгое время оставался вопрос игры руками. Однако в 1863 году в лондонской таверне «Вольный каменщик» представители 11 клубов разработали свод основных правил, окончательно закрепив за футболом статус «ножной» игры, и основали первую в мире Ассоциацию футбола. Этот год официально считается годом рождения современного формата этого вида спорта. А в 1904 году появилась Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), в которую на данный момент входит 211 членов.

Датой рождения футбола в России считается 24 октября 1897 года. Тогда в Санкт-Петербурге прошел первый официально задокументированный матч. В нем участвовали местные команды «Спорт» и «Василеостровское общество футболистов». Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу последних. А в 1901 году в Северной столице была сформирована городская лига — первая организация такого рода в стране.

В футбол активно играли и в других городах Российской империи. В начале XX века в Москве появились первые «дамские» команды. Популярность набирал детский футбол. В 1912 году был основан Всероссийский футбольный союз, в который вошли 150 клубов со всей страны. Новую организацию почти сразу приняли в ФИФА. В том же году прошел первый чемпионат страны, а также состоялся дебют российских футболистов на Олимпийских играх.

В первые годы советской власти футболом занимались городские лиги, а в чемпионатах страны участвовали сборные городов и республик. Только в 1934 году была создана Секция футбола СССР. Несмотря на то, что в это время советские спортсмены провели несколько международных матчей, ФИФА официально признала Советский союз только после Великой Отечественной войны.

Последующие годы принесли советским и российским футболистам немало побед. В 1956 и 1988 годах сборная СССР встала на вершине олимпийского пьедестала, спортсмены также не раз получали медали Игр. В 1960 году советские спортсмены завоевали Кубок Европы, а в 1964, 1972 и 1988 годах получили звание вице-чемпионов континента. В 2008 году сборная России заняла третье место на чемпионате Европы.

Российские футболисты также заявили о себе победами в клубных турнирах УЕФА, юношеских, молодежных и женских чемпионатах Европы, золотом Кубка мира ФИФА и Межконтинентального кубка по пляжному футболу, а также наградами Паралимпийских игр и Всемирных универсиад. А в 2018 году на территории России прошел чемпионат мира по футболу.

Всемирный день футбола в 2023 году — традиции

В праздник футбольные клубы, спортивные секции и любительские команды проводят товарищеские матчи. На телевидении идут трансляции игр, документальных фильмов и познавательных программ, посвященных футболу. В СМИ выходят материалы об известных футболистах, знаковых турнирах и истории этого вида спорта. Болельщики устраивают флешмобы и акции в поддержку любимых команд. Крупные клубы проводят благотворительные игры, средства с которых направляют на развитие спорта в маленьких городах или помощь больным детям.

Всемирный день футбола в 2023 году — как провести

Проникнуться атмосферой праздника поможет участие в игре. В этот день стоит сходить на матч любимой команды, посетить спортивный бар или собрать друзей для товарищеского противостояния. Для тех, кто не любит активный отдых, хорошей альтернативой станет киновечер на футбольную тематику.

Всемирный день футбола в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов о футболе.

В 2011 году во время матча между аргентинскими клубами «Клайполе» и «Викториано Аренас» произошел беспрецедентный случай. За одну игру судья выдал 36 красных карточек, удалив весь основной состав обеих команд и 14 запасных игроков.

Самый большой «сухой» счет в истории футбола был зарегистрирован в 2002 году во время первенства Мадагаскара. За тур до финала судья назначил спорный пенальти в ворота команды «Стад Олимпик л’Эмирн». Решение показалось тренеру и спортсменам несправедливым, поэтому в следующем матче футболисты демонстративно забивали в собственные ворота. За это наставник команды Зак Бе был дисквалифицирован на три года, а еще четырех игроков отстранили до конца сезона.

Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году в Уругвае. Тогда страна-хозяйка чемпионата одержала победу среди 13 команд. Однако многие европейские страны, в том числе Италия, отказались от участия в турнире, так как сборные не могли позволить себе дальнюю поездку в Южную Америку. Следующий мировой чемпионат принимала Италия, и в этот раз решение бойкотировать игры приняли уругвайские спортсмены. Этот случай стал единственным в истории, когда страна-чемпион не стала защищать свой титул.

Футбол стал первым командным видом спорта на Олимпийских играх 1900 года в Париже. Правда, изначально он входил только в неофициальную программу. Первое место тогда заняла сборная Великобритании.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День тренера, и поделились интересными фактами об этой профессии.