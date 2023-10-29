30 октября — День тренера: история и традиции праздника

Каждый год 30 октября в России отмечают День тренера — неофициальный праздник всех спортивных наставников и фитнес-инструкторов. В 2023 году он выпадает на понедельник. Об истории и традициях этого торжества читайте в материале «Известий».

День тренера в 2023 году — история праздника

Отмечать День тренера предложила в 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики России. Инициатива была тепло встречена профессиональным сообществом, однако на законодательном уровне торжество так и не было установлено. Тем не менее уже более 20 лет наставники спортсменов считают 30 октября своим днем.

В современном мире тренеров можно условно разделить на две категории: фитнес-инструкторы и спортивные тренеры, которые специализируются на конкретной дисциплине. Первые составляют для своих клиентов особые программы, направленные на общее укрепление мышц, похудение и улучшение фигуры. Вторые тренируют спортсменов, которые впоследствии могут стать профессионалами.

Занятия с тренером помогают не только прийти в форму, но и почувствовать уверенность в себе, избавиться от комплексов и снять стресс. Кроме того, поддержка опытного наставника дает мотивацию для развития, даже если человек тренируется исключительно для себя.

День тренера в 2023 году — традиции

В День тренера руководство спортивных секций и фитнес-центров поздравляет своих сотрудников. Для них устраивают корпоративы, фотосессии, соревнования и другие мероприятия.

В детских и подростковых спортивных школах в праздник нередко проводятся концерты. Воспитанники также демонстрируют свои навыки на показательных выступлениях.

Кроме того, в этот день проходят награждения лучших спортивных специалистов. В СМИ выходят посвященные тренерам публикации: репортажи, интервью, документальные фильмы, лонгриды и т.д.

День тренера в 2023 году — как поздравить

Лучшим поздравлением для тренера станут слова благодарности от его подопечных, их желание двигаться вперед, покорять новые вершины. Достаточно нескольких искренних фраз при личной встрече или в мессенджере. Это покажет человеку, что его труд был не напрасен.

Лучший подарок для тренера — признание учеников. Поэтому к празднику можно подготовить фотоколлаж, видео или презентацию о достигнутых успехах. Также универсальными подарками станут фитнес-часы, спортивная бутылка для воды, новая тренировочная обувь или одежда. Никогда не будет лишним и спортивный инвентарь.

День тренера в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» собрали несколько интересных фактов о тренерах.

В 2018 году в Новогорске состоялось открытие Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На церемонию приехала группа «Кватро», причем не с пустыми руками. Исполнители посвятили тренеру песню, в которой называли ее национальным достоянием.

Мировой рекорд по продолжительности работы с одним футбольным клубом установил французский тренер Ги Ру. Он тренировал спортсменов «Осера» 44 года — с 1961 по 2005 год.

В карьере известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова произошел интересный случай. Однажды он заставил спортсменов сборной СССР прыгать в воду с вышки для укрепления характера. Хоккеистам эта идея пришлась не по вкусу, и они предложили тренеру показать пример. Тарасов очень боялся высоты, но всё же поборол страх и прыгнул первым. Приземление получилось неудачным — он упал на живот и с трудом выбрался на берег. Однако после этого возражать спортсмены больше не решались.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечается День инженера-механика и какие традиции связаны с этим праздником.