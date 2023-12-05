Пустой пакет

До начала специальной военной операции Евросоюз фактически не имел большого опыта введения масштабных экономических санкций, тем более если речь идет о России, которая была на тот момент одним из его ключевых внешнеторговых партнеров. В итоге за последние почти два года в отношении нашей страны было последовательно введено 11 пакетов мер (торговых, финансовых, отраслевых), но их эффективность почти всегда считалась сомнительной.

Согласно последним сообщения, в 12-м пакете предполагаются новые ограничения в отношении товаров российского экспорта стоимостью $5,3 млрд. Примечательно, что ожидаемый и уже анонсированный список санкций, по всей видимости, будет введен лишь через полгода после предыдущего, и это станет самым длительным временным промежутком между волнами ограничений. Еврочиновникам с каждым разом становится сложнее требовать выполнения всех рестрикций. Кроме того, в целом ограничения демонстрируют невысокую степень результативности предыдущих мер.

Интересна позиция некоторых зарубежных экспертов, которые отмечают, что ЕС начал свою санкционную политику с так называемой «точки слабости», то есть ему было очень трудно добиться прогресса в сокращении импорта энергоносителей. Так, на прекращение поставок нефти понадобился почти год, а сокращение закупок трубопроводного газа начало компенсироваться резким ростом импорта сжиженного. Более того, например, санкции в отношении некоторых банков, участвующих в расчетах за энергоносители, так и не были введены.

Указанный подход показывает, что изначально у ЕС не было четкой, взвешенной санкционной стратегии в отношении России, рестрикции вводились методом проб, поэтому многие последующие пакеты были нацелены уже на то, чтобы исправлять ошибки, допущенные в предыдущих.

В этом плане 12-й список мер не станет исключением, и в нем, в частности, будут усилены ограничения в отношении стран, которые участвуют в поставках товаров европейского происхождения в Россию. Речь идет об ОАЭ, Турции, некоторых странах постсоветского пространства. Особенно актуальным это становится, например, в контексте импорта микрочипов, — здесь России удалось хорошо обходить меры экспортного контроля ЕС.

Сейчас также ведется дискуссия об ограничениях в тех секторах и отраслях, которые еще не попали под санкции — российские алмазы, металлы, атомная энергетика, оставшаяся нефть, поставляемая по южной ветке нефтепровода «Дружба». Но вряд ли ЕС сможет добиться введения мер по всем направлениям, поскольку они противоречат интересам некоторых стран. Так, например, попыткам ввести санкции в отношении атомной энергетики будет препятствовать Венгрия, а прекращению поставок нефти — та же Венгрия и Словакия. Более того, этим странам до сих пор всегда удавалось смягчить или отложить применение тех или иных антироссийских ограничений.

Напомним, что Чехия, например, попросила власти Евросоюза продлить исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не способна обойтись без поставок из нашей страны. Прага не может найти замену продукции Новолипецкого металлургического комбината. Кроме того, в СМИ ранее появилась информация, что Чехия и Словакия согласились с необходимостью продления (после 5 декабря) в их странах на один год исключений из санкций против использования продуктов из российской нефти.

Самой главной задачей нового пакета, по всей видимости, станет стремление ЕС добиться соблюдения пресловутого «потолка цен» на российскую нефть, который установлен в размере $60 за баррель. На практике это ограничение работает слабо, поскольку российские экспортеры стали применять различные схемы, маскирующие фактическую цену поставляемой нефти, а также широко использовать для поставок теневой танкерный флот. В итоге российская нефть поставляется гораздо выше «потолка», хотя номинально это пороговое ограничение (в $60) соблюдается. Самой сложной проблемой для ЕС остается разработка и обеспечение достаточного и эффективного надзора, который бы предотвратил применение сложных сделок и схем с российской нефтью.

Что касается российской металлопродукции, то она рискует вновь выпасть из ограничений. Не только чешские, но и немецкие автомобильные компании уже столкнулись с проблемой оперативной замены российской стали и могут это сделать лишь по прошествии нескольких лет. Зависимость Испании и Италии от российского алюминия такова, что в случае запрета на его поставки из России в большей степени пострадают европейские предприятия и потребители, чем российские экспортеры.

Принятие 12-го пакета уже несколько раз откладывали. Это связано с тем, что до сих пор нет единого мнения по поводу того, что необходимо в него включить. Так, особо острые дискуссии разгораются с предполагаемым запретом на импорт алмазов из России. Новый пакет, безусловно, столкнется с той же проблемой, что и предыдущие волны рестрикций против РФ. Евросоюз не находит поддержки со стороны стран Азии и Ближнего Востока, которые продолжают получать большие объемы российских экспортных товаров, включая энергоресурсы. Более того, в условиях санкционного давления ЕС Индия и Китай продолжают заниматься развитием внешнеэкономических связей с нашей страной.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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