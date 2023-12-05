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В МИДе отметили провал политики Запада по потолку цен на нефть из России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Политика западных стран по установке потолка цен на российскую нефть провалилась, заявил 5 декабря замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Об этом же много пишут и говорят: продаем, продаем, невзирая, по более высоким ценам. Значит, [подобная политика Запада — Ред.] провалилась, хотя будут зажимать», — цитирует его ТАСС

Ранее, 2 декабря, Reuters сообщало, что США, Евросоюз (ЕС) и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, чтобы заставить тщательнее контролировать танкеры под их флагами, которые перевозят российскую нефть, нарушая установленный G7 потолок цен в размере $60 за баррель.

В начале ноября западные СМИ также писали, что потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль. Отмечалось, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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В октябре вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно, напомнив о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти.

По его словам, российские компании работают именно в рамках этого указа.

В декабре 2022 года ЕС перестал принимать нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, введено ограничение цен на ресурс при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Страховать и перевозить более дорогую нефть запрещено.

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