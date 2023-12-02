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Reuters заявил о давлении США и ЕС на три страны из-за потолка цен на нефть

Reuters: США, ЕС и Британия давят на три страны из-за потолка цен на нефть
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Фото: REUTERS/Marit Hommedal
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США, Евросоюз (ЕС) и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, чтобы заставить их сильнее контролировать танкеры под их флагами, которые перевозят российскую нефть, нарушая установленный G7 потолок цен в размере $60 за баррель. Об этом 2 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник, который ознакомился с сообщениями, направленными в эти страны.

Ссылаясь на данные разведки и нефтяных аналитиков Lloyd's List, журналисты отмечают, что эти три страны якобы разрешили судам из «теневого флота» России, состоящего из устаревших танкеров для перевозки нефти, перевозить под их флагами нефть.

Разведка сообщила, что почти 40% из примерно 535 танкеров «теневого флота» зарегистрировано через компании на Маршалловых островах.

При этом Либерии, Маршалловым островам и Панаме направили письма, в которых предупредили о последствиях из-за обхода предельных цен G7 на российскую нефть, а также о высоком уровне риска для судов, у которых нет западного страхования. Цель такого давления, как утверждают авторы издания, состоит не в том, чтобы сократить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, а в том, чтобы ужесточить соблюдение ограничений и сделать транспортировку нефти без использования западных транспортных услуг более дорогостоящей для России.

«Группа просит Либерию и Маршалловы острова повысить осведомленность среди участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, перевозящих нефть по ценам выше предельных», — передают содержание писем журналисты.

В публикации отмечается, что Панама традиционно реагирует на просьбы США о борьбе с незаконной деятельностью.

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В декабре 2022 года Евросоюз перестал принимать нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, введено ограничение цен на ресурс при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Страховать и перевозить более дорогу нефть запрещено.

Позднее, 3 октября 2023 года, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно, напомнив о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

В начале ноября западные СМИ также писали, что потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль. Отмечалось, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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