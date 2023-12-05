В Санкт-Петербурге около «Лахта-центра» произошла массовая драка

В Санкт-Петербурге возле делового комплекса «Лахта-центр» произошла массовая драка. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает 78.ru.

Драка произошла накануне около 19:00. В полицию поступил звонок от очевидца, который сообщил о том, что около «Лахта-центра» дерутся почти 12 человек. Потасовка закончилась лишь после того, как один из участников упал на асфальт без сознания.

О причинах конфликта не сообщается. Полиция начала проверку.

В июне на том же месте случилась массовая драка. Тогда в ней приняли участие несколько десятков рабочих.