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В Санкт-Петербурге около «Лахта-центра» произошла массовая драка

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Фото: t.me/dtp_spb78
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В Санкт-Петербурге возле делового комплекса «Лахта-центр» произошла массовая драка. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает 78.ru.

Драка произошла накануне около 19:00. В полицию поступил звонок от очевидца, который сообщил о том, что около «Лахта-центра» дерутся почти 12 человек. Потасовка закончилась лишь после того, как один из участников упал на асфальт без сознания.

О причинах конфликта не сообщается. Полиция начала проверку.

В июне на том же месте случилась массовая драка. Тогда в ней приняли участие несколько десятков рабочих.

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