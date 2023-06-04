В Санкт-Петербурге началась проверка по факту массовой драки рабочих

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку по факту массовой драки рабочих возле делового комплекса «Лахта-центр». Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь МВД по региону Вячеслав Степанченко 4 июня.

Вечером 3 июня в Сети появились видеоролики драки рабочих в Приморском районе. В конфликте приняло участие несколько десятков человек, некоторые из которых лежали на земле после полученных ударов.

«В полицию сообщений по данному факту не было. Тем не менее по размещенному видео полиция проводит проверку», — сказал Степанченко.

Отмечается, что информация из медицинских учреждений не поступала.

Ранее, 22 мая, болельщики футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА подрались в одном из столичных баров после игры команд. Конфликт фанатов произошел в баре «Гамбринус». По словам источника, полицейским удалось задержать 10 человек.