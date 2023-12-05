Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии. Об этом 5 декабря заявил в интервью РБК основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно всё равно, кому эти территории принадлежат», — сказал он.

Регион Эльзас расположен в долине реки Рейн на северо-востоке Франции и граничит с Германией и Швейцарией. В течение XIX–XX веков за него неоднократно велись войны. После Второй мировой войны регион остался областью Франции, большая часть населения говорит на французском языке, хотя исконным языком Эльзаса является немецкий.

Явлинский подчеркнул, что эта перспектива примирения реальна. При этом политик отметил, что у Индии и Пакистана и Израиля с Палестиной не получилось дойти до такого сосуществования, однако Европе это удалось, и с нее нужно брать пример.

Ранее, 29 ноября, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных переговоров между Киевом и Москвой не было и не могло быть. По мнению Подоляка, Россия при помощи спецоперации якобы обеспечит себе доминирующее положение на европейском континенте.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.