Реклама
Прямой эфир
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СК «Сбербанк страхование жизни»
Общество
Глав регионов наградили за вклад в создание уникальной экспозиции выставки «Россия»
Политика
Песков отметил продолжение участия России в работе G20
Мир
СМИ сообщили о готовящемся визите Раиси в Москву 7 декабря
Экономика
ВТБ сообщил о рекордном росте спроса на рублевые депозиты в ноябре
Мир
Лавров назвал перспективным формат платформы «3+3»
Происшествия
Авария на насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов в ЛНР
Мир
В МО Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
Мир
Глава РФПИ назвал перспективным сотрудничество РФ и ОАЭ в климатической сфере
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Общество
МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей
Общество
Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября
Общество
СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Сюжет:

Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии

Явлинский: россиян и украинцев можно примирить по примеру Эльзаса
0
Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии. Об этом 5 декабря заявил в интервью РБК основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно всё равно, кому эти территории принадлежат», — сказал он.

Регион Эльзас расположен в долине реки Рейн на северо-востоке Франции и граничит с Германией и Швейцарией. В течение XIX–XX веков за него неоднократно велись войны. После Второй мировой войны регион остался областью Франции, большая часть населения говорит на французском языке, хотя исконным языком Эльзаса является немецкий.

Явлинский подчеркнул, что эта перспектива примирения реальна. При этом политик отметил, что у Индии и Пакистана и Израиля с Палестиной не получилось дойти до такого сосуществования, однако Европе это удалось, и с нее нужно брать пример.

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом

Ранее, 29 ноября, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных переговоров между Киевом и Москвой не было и не могло быть. По мнению Подоляка, Россия при помощи спецоперации якобы обеспечит себе доминирующее положение на европейском континенте.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023