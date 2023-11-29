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В офисе Зеленского снова отвергли идею переговоров с РФ о мире

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Фото: ТАСС/Максим Гучек
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 29 ноября, что мирных переговоров между Киевом и Москвой не было и не могло быть.

По мнению Подоляка, Россия при помощи спецоперации якобы обеспечит себе доминирующее положение на европейском континенте.

«Поэтому ни в феврале/марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких «реальных переговоров о мире» не было и не могло быть. Не нужно жить в иллюзиях», — написал советник главы офиса президента в своем Telegram-канале.

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24 ноября депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Тогда же экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нынешний глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с РФ, в частности, угрожал отзывом его личной охраны. Макговерн также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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