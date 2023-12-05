Глава РФПИ назвал перспективным сотрудничество РФ и ОАЭ в климатической сфере

Сотрудничество России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в климатической сфере является значимым и перспективным. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях 8-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае.

«Все понимают, что Россия во многом является легкими планеты. <…> И, соответственно, сотрудничество России с [Объединенными Арабскими] Эмиратами в климатической сфере — это тоже очень перспективное, важное для всего мира сотрудничество», — отметил он.

Как подчеркнул Дмитриев, большое количество инициатив по совместным инвестициям в области климата направлено в том числе на решение проблемы глобального потепления.

В этот же день Дмитриев рассказал, что Россия обсуждает с партнерами по БРИКС+ разработку единых стандартов природно-климатических проектов для поглощения углекислого газа, а также формирование отдельного рынка торговли углеродными единицами внутри объединения.

До этого, 16 ноября, вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что странам необходимо вместе решать целый ряд проблем, связанных с изменениями на планете.

Он отметил, что для совместного решения многих вопросов необходимо, чтобы все страны имели доступ к технологиям. Это критически важно для того, чтобы совершить энергетический переход.