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В РФПИ рассказали об инициативах России в природно-климатических проектах

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Россия обсуждает с партнерами по БРИКС+ разработку единых стандартов природно-климатических проектов для поглощения углекислого газа, а также формирование отдельного рынка торговли углеродными единицами внутри объединения. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

С 30 ноября по 12 декабря в ОАЭ проходит 28-я конференция ООН по климату (COP28). Главными темами стали подведение итогов достижения целей Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, принятие новой глобальной цели по адаптации к изменению климата, запуск финансового механизма компенсации климатических потерь для развивающихся стран.

Природно-климатические проекты и решения могут обеспечить более 40% экономически эффективных мер, необходимых к 2030 году, для выполнения целей и задач Парижского соглашения, рассказал Кирилл Дмитриев на 28-й конференции ООН по климату (COP28). Такие решения по сохранению и возобновлению природных ресурсов, по его словам, в 10–20 раз дешевле, чем технологические промышленные решения по улавливанию выбросов СО2.

Именно за едиными стандартами природно-климатических проектов для поглощения углекислого газа будущее, отметил Кирилл Дмитриев.

«Причем не только для России, которая может использовать свои природные богатства, являющиеся фактически легкими планеты, и таким образом привлекать дополнительные инвестиции в климатические проекты, но и для других стран БРИКС и в целом развивающегося мира», –– сказал он, напомнив, что после расширения в 2024 году БРИКС+ объединит почти половину населения планеты.

Природные ресурсы России могут обеспечить свыше 15% вклада от всего мирового объема природно-климатических решений, заявил Кирилл Дмитриев. С 1990 по 2021 год Россия уменьшила эмиссию углекислого газа на 32%.

«А с учетом инвестиций в посадку новых участков леса сокращение составило 46%», –– отметил гендиректор РФПИ.

Одними из важнейших приоритетов работы с партнерами по БРИКС+, по его словам, являются формирование отдельного рынка торговли углеродными единицами внутри объединения и взаимные инвестиции в природные климатические решения. Россия в рамках председательства в объединении в 2024 году сможет продвинуть и развить климатическую повестку, уверен он.

«Мы уже в процессе обсуждения с рядом игроков, находим понимание. Многие государства осознают, что, говоря простым языком, развитые страны загрязнили мир, а теперь рекомендуют развивающимся не строить промышленность. И они находят это крайне несправедливым», –– подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Появление системы сертификации карбоновых проектов внутри БРИКС позволит каждой из стран эффективнее создавать и финансировать такие направления, уверены в РФПИ.

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Ранее, 16 ноября, вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что странам необходимо вместе решать целый ряд проблем, связанных с изменениями на планете.

Он отметил, что для совместного решения многих вопросов необходимо, чтобы все страны имели доступ к технологиям. Это критически важно для того, чтобы совершить энергетический переход.

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