Реклама
Прямой эфир
Мир
В Пентагоне призвали сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Общество
Досрочная пенсия безработным вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –4 градусов в Москве 17 ноября
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян
Мир
Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически
Мир
Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Сюжет:

Оверчук рассказал об обсуждении климатической повестки на саммите АТЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

То, что климатическая повестка существует, не вызывает ни у кого сомнений, странам необходимо вместе решать целый ряд проблем, связанных с изменениями на планете. Об этом 17 ноября заявил на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Говорили о проблемах, связанных с возросшим количеством погодных явлений, говорили о том, что существует реальная угроза необходимости переселения людей из прибрежных зон. В регионе Тихого океана эта проблема в некоторых государствах встает особенно остро», — пояснил он.

Также Оверчук отметил, что для совместного решения многих вопросов необходимо, чтобы все страны имели доступ к технологиям. Это критически важно для того, чтобы совершить энергетический переход.

Кроме того, вице-премьер назвал еще одной темой обсуждения необходимость наладить цепочки поставок в мире. Он пояснил, что нужно сделать так, чтобы в них могли участвовать все страны и чтобы никто из цепочек не был исключен.

Также он подчеркнул, что ряд лидеров упоминали в ходе своих выступлений украинский конфликт, однако эти вопросы звучали на фоне.

«В целом, вопросы на обсуждении касались климатической повестки», — заявил Оверчук.

Безоблачное небо: Россия прокладывает путь к углеродной нейтральности
Эксперты обсудили проблемы сокращения выбросов парниковых газов

Ранее в этот день американский президент Джо Байден в ходе саммита АТЭС заявил, Азиатско-Тихоокеанский регион будет оказывать наибольшее влияние на рост мировой экономики в ближайшие 30 лет. По словам президента США, решения о будущем экономики этого региона «отразятся по всему миру».

Ранее, 16 ноября, Оверчук отметил позитивное развитие экономических отношений, которые Россия выстраивает с Китаем, а также странами Южной Америки. Также он высказал надежду, что саммит АТЭС, которому свойственна многосторонняя повестка, позволит еще раз «подсветить» все глобальные проблемы, существующие на данный момент.

По прибытии Оверчука в Сан-Франциско, на место проведения саммита, посольство РФ в США написало, что Россия рассматривает площадку АТЭС как форум для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, а также создания благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023