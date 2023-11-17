Оверчук рассказал об обсуждении климатической повестки на саммите АТЭС

То, что климатическая повестка существует, не вызывает ни у кого сомнений, странам необходимо вместе решать целый ряд проблем, связанных с изменениями на планете. Об этом 17 ноября заявил на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Говорили о проблемах, связанных с возросшим количеством погодных явлений, говорили о том, что существует реальная угроза необходимости переселения людей из прибрежных зон. В регионе Тихого океана эта проблема в некоторых государствах встает особенно остро», — пояснил он.

Также Оверчук отметил, что для совместного решения многих вопросов необходимо, чтобы все страны имели доступ к технологиям. Это критически важно для того, чтобы совершить энергетический переход.

Кроме того, вице-премьер назвал еще одной темой обсуждения необходимость наладить цепочки поставок в мире. Он пояснил, что нужно сделать так, чтобы в них могли участвовать все страны и чтобы никто из цепочек не был исключен.

Также он подчеркнул, что ряд лидеров упоминали в ходе своих выступлений украинский конфликт, однако эти вопросы звучали на фоне.

«В целом, вопросы на обсуждении касались климатической повестки», — заявил Оверчук.

Ранее в этот день американский президент Джо Байден в ходе саммита АТЭС заявил, Азиатско-Тихоокеанский регион будет оказывать наибольшее влияние на рост мировой экономики в ближайшие 30 лет. По словам президента США, решения о будущем экономики этого региона «отразятся по всему миру».

Ранее, 16 ноября, Оверчук отметил позитивное развитие экономических отношений, которые Россия выстраивает с Китаем, а также странами Южной Америки. Также он высказал надежду, что саммит АТЭС, которому свойственна многосторонняя повестка, позволит еще раз «подсветить» все глобальные проблемы, существующие на данный момент.

По прибытии Оверчука в Сан-Франциско, на место проведения саммита, посольство РФ в США написало, что Россия рассматривает площадку АТЭС как форум для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, а также создания благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.