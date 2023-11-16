Оверчук заявил о позитивном развитии торговых отношений между РФ и КНР

Экономические отношения, которые Россия выстраивает с Китаем, а также странами Южной Америки, развиваются крайне позитивно. Об этом 16 ноября сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния).

«У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами, очень хорошо растет торговля с Китайской Народной Республикой. <...> И со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста», ― заявил вице-премьер.

Также он ответил на вопрос о роли саммита АТЭС в развитии российско-американских отношений.

«АТЭС — это многосторонняя повестка. Поэтому мы надеемся, что саммит АТЭС позволит еще раз «подсветить» те проблемы, которые есть в мире и, исходя из этого, уже выстраивать дальнейшие отношения», — заявил политик.

Ранее, 25 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27% и составил 16 трлн рублей. Он добавил, что свыше 90% расчетов между странами проводятся в национальных валютах.

До этого, 16 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд.

В сентябре глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что за первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов.

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.