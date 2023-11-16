Российская делегация прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Делегация России во главе с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в посольстве РФ в США.

«Наша страна рассматривает данную площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР, а также формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе», — отмечается в Telegram-канале посольства.

Также там добавили, что Россия рассчитывает на обеспечение со стороны США «конструктивного и прагматичного» диалога в рамках данного экономического форума.

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Ранее, 13 ноября, представитель американского Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США будут относиться к России как к полноправному участнику на саммите.

7 ноября политолог и преподаватель МГУ Алексей Фененко заявил «Известиям», что предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане. Политолог также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают АТЭС как инструмент, способный поссорить Россию и Китай.

В октябре посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он также указал, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, куда в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.