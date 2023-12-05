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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

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Фото: t.me/info65mchs
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На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды вулканологи зафиксировали пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — уточнили в ведомстве.

По данным диспетчеров, пеплопад в Северо-Курильске не наблюдался, запах сероводорода не ощущался.

Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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Ранее, 3 декабря, сообщалось, что вулкан Мерапи на индонезийском острове Суматра выбросил в небо столб пепла, извержение продолжалось почти пять минут. Данных о разрушениях не поступало. Однако власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности, закрыта дорога вокруг вулкана.

27 ноября на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии более 5 км.

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