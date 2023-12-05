Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км
На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды вулканологи зафиксировали пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — уточнили в ведомстве.
По данным диспетчеров, пеплопад в Северо-Курильске не наблюдался, запах сероводорода не ощущался.
Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Ранее, 3 декабря, сообщалось, что вулкан Мерапи на индонезийском острове Суматра выбросил в небо столб пепла, извержение продолжалось почти пять минут. Данных о разрушениях не поступало. Однако власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности, закрыта дорога вокруг вулкана.
27 ноября на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии более 5 км.