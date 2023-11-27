Вулкан Эбеко выбросил в воздух пепел на высоту 2 км

Вулкан Эбеко Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту до 2 км. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии более 5 км», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 80 км от исполина. Пепел со склонов Шивелуча подняло ветром. Был установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан представлял опасность для местных авиаперевозок.