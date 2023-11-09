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Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 80 км

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Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН
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Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 80 км от исполина. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 80 км на восток–юго-восток от вулкана Шивелуч», — отмечается в сообщении.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю отметило, что на пути распространения пеплового шлейфа находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского района.

«Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — предупредили в ведомстве.

Пепел со склонов Шивелуча подняло ветром. Сообщается, что установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан представляет опасность для местных авиаперевозок.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, образовавшийся примерно 60–70 тыс. лет назад, расположенный в пределах горной системы Восточный хребет. Это самый северный активный вулкан полуострова. Массив состоит из недействующего стратовулкана Старый Шивелуч высотой 3283 м, а также нового кратера, расположенного на высоте около 2800 м. Старое название вулкана — Суелич, что в переводе с языка коренных жителей Камчатки ительменов означает «курящаяся гора».

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Ранее, 6 ноября, МЧС предупреждало о возможности пеплопада на Камчатке, на территории Усть-Камчатского муниципального района. В ведомстве отмечали, что шлейф пепла может распространиться в направлении залива Озерного, на северо-восток. В той стороне располагаются поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. В этих населенных пунктах может выпасть незначительное количество пепла.

Ранее, 30 октября, директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров предупредил, что активность вулкана Ключевской на Камчатке может усилиться.

В тот же день стало известно, что Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Перед этим, 29 октября, он выбросил пепел на высоту 8 км.

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