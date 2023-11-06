МЧС предупредило о возможности пеплопада на Камчатке

На Камчатке, на территории Усть-Камчатского муниципального района, возможно выпадение пепла. Об этом информирует главное управление МЧС России по региону в понедельник, 6 ноября.

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 6 ноября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 тыс. м», — сообщили в ведомстве.

Шлейф пепла может распространиться в направлении залива Озерного, на северо-восток. В той стороне располагаются поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. В этих населенных пунктах может выпасть незначительное количество пепла.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время пеплопад не регистрируется. Туристских групп в пределах вулкана не зафиксировано.

«Известия» связались с руководителем Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН Ольгой Гириной. Она заявила, что возможность пеплопада не представляет угрозы жителям региона.

«Извержение Ключевского закончилось, но обрушения старого пепла с бортов желобов продолжаются, потому и шлейфы старого пепла пока еще наблюдаются. Ничего страшного для населения. Пепла немного», — рассказала она.

Ранее, 30 октября, директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров предупредил, что активность вулкана Ключевской на Камчатке может усилиться.

В тот же день стало известно, что Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Перед этим, 29 октября, он выбросил пепел на высоту 8 км.