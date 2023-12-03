В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи на острове Суматра

Вулкан Мерапи на индонезийском острове Суматра выбросил в небо столб пепла, извержение продолжалось почти пять минут. Об этом сообщает в воскресенье, 3 декабря, местное издание Kompas.

На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, как над вулканом поднимается густой столб серого дыма.

Пепел поднялся на 3 тыс. м над вершиной вулкана, передает Reuters. Высота вулкана при этом составляет 2891 м.

Данных о разрушениях не поступало. Однако власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности, закрыта дорога вокруг вулкана. Жителям близлежащих деревень, на которые опустился пепел, раздали маски.

Ранее, 27 ноября, пепел на высоту до 2 км выбросил вулкан Эбеко Большой Курильской гряды. Угрозы для жизнедеятельности населения не было.