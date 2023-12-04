Путин указал на важность соблюдения этнокультурного баланса в РФ на фоне миграции

В ситуации с миграцией в РФ должен соблюдаться этнокультурный баланс. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Очень острый вопрос про права мигрантов. Не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться баланс: баланс этнокультурный», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что миграция должна соответствовать интересам экономики РФ, а находящиеся территории страны приезжие знать русский язык и уважать законы России.

«Конечно, всë, что происходит в этой сфере, обусловлено интересами экономики. Но нужно, безусловно, этих людей готовить. Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам экономики. А это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции и законы. И уважать эти законы», — заявил Путин.

Президент добавил, что Россия вместе с коллегами из Средней Азии сейчас активно открывает русские школы с преподавателями русского языка в зарубежных странах. Но это не исключает того, что все приезжающие должны исполнять законы РФ и с уважением относиться к культурным традициям России и ее народов.

Ранее, 14 ноября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для детей мигрантов в школах введут специальную диагностику для определения уровня владения русским языком и по результатам ее добавят дополнительные часы для изучения языка. Он отметил, что Минпросвещения уже подготовило соответствующие диагностические материалы.

До этого, 19 мая, Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявлял, что противники страны стараются создать дополнительные проблемы в вопросах миграции в России. По его словам, люди живут годами в этих странах и не знают языка, не чувствуют себя гражданами страны, в которую они приехали с целью переселения.

В том же месяце Путин поручил создать меры, которые способствовали бы успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Среди ключевых мер называлось создание условий для мигрантов, которые бы помогали им освоить нормы русского языка и общепризнанные нормы поведения (правила общежития) «с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают».