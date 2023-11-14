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Кравцов заявил о проверке детей мигрантов в школах на уровень знания русского языка
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Кравцов заявил о проверке детей мигрантов в школах на уровень знания русского языка

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во вторник, 14 ноября, заявил, что для детей мигрантов в школах введут специальную диагностику для определения уровня владения русским языком и по результатам ее добавят дополнительные часы для изучения языка.

Он отметил, что Минпросвещения уже подготовило соответствующие диагностические материалы.

«Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются, — это и адаптация, и социальные вопросы», — сказал Кравцов во время выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Кроме того, министр предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко организовать отдельные парламентские слушания на эту тему.

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В июле Министерство просвещения России предложило создать дополнительные курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Авторы инициативы уточняют, что для определения потребности ребенка в таких курсах будет проверен уровень знания им русского языка. Согласно статистическим данным, число несовершеннолетних иностранных граждан, получающих образование, с 2021 года выросло более чем на 74 тыс. человек.

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