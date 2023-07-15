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Минпросвещения предложило создать допкурсы по русскому для детей иностранцев

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Министерство просвещения России предложило создавать дополнительные курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Проект документа в пятницу, 14 июля, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«С целью удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, Организации вправе включить в учебный план общеобразовательной программы курсы, дисциплины (модули), а также реализовывать программы дополнительного образования по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ», — говорится в документе.

Авторы инициативы уточняют, что для определения потребности ребенка в таких курсах будет проверен уровень знания им русского языка.

В пояснительной записке к проекту говорится о росте численности трудовых мигрантов в России. Согласно статистическим данным, число несовершеннолетних иностранных граждан, получающих образование, с 2021 выросло более чем на 74 тыс. человек.

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