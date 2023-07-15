Минпросвещения предложило создать допкурсы по русскому для детей иностранцев

Министерство просвещения России предложило создавать дополнительные курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Проект документа в пятницу, 14 июля, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«С целью удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, Организации вправе включить в учебный план общеобразовательной программы курсы, дисциплины (модули), а также реализовывать программы дополнительного образования по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ», — говорится в документе.

Авторы инициативы уточняют, что для определения потребности ребенка в таких курсах будет проверен уровень знания им русского языка.

В пояснительной записке к проекту говорится о росте численности трудовых мигрантов в России. Согласно статистическим данным, число несовершеннолетних иностранных граждан, получающих образование, с 2021 выросло более чем на 74 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, предусматривающий упрощение процесса получения гражданства и лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Согласно новому закону, требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. При этом расширяются полномочия президента в сфере определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное гражданство.