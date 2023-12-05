Пошли в рост

Биткоин показал впечатляющий рост в 2023 году после продолжительного периода падения в предыдущем. За 11 месяцев его стоимость увеличилась в 2,5 раза — с $16,5 тыс. до $42,2 тыс. Капитализация криптовалюты превысила $816 млрд. Это больше, чем у Tesla и фонда Berkshire Hathaway (одной из крупнейших холдинговых компаний мира). В начале года основным драйвером восстановления стало завершение так называемой криптозимы — периода резкого снижения курсов цифровых валют. Инвесторы увидели, что панические распродажи закончились и наступило время для покупок.

Важную роль сыграли позитивные сигналы из регуляторной сферы в США. Судебные решения в пользу криптокомпаний Ripple и Grayscale в спорах против Комиссии по ценным бумагам (Securities and Exchange Commission, SEC) укрепили доверие к отрасли. Также поддержку оказали заявки на запуск биткоин-ETF (биржевого инвестиционного фонда) от крупнейших управляющих активами вроде BlackRock. Не менее важно, что ключевые фигуры SEC высказывали мнения о необходимости одобрить такие продукты. А глава ФРС Джером Пауэлл в последнем своем выступлении намекнул на возможную остановку повышения ставок, что благоприятно сказалось на всех рискованных активах.

При этом не обошлось и без временных спадов. К ним приводили, например, регуляторные риски, связанные с ликвидацией американского банка Silvergate (который работал с компаниями из криптоиндустрии), а также с расследованиями против криптобирж Binance и Coinbase. Также на цену давили повышение ставок ФРС и укрепление доллара, делая его более привлекательным активом.

Замедление инфляции в США и урегулирование конфликта между американскими властями и крупнейшей криптобиржей Binance сняло часть давления на отрасль. Глава биржи Чанпэн Чжао ушел в отставку в рамках соглашения с Минфином США. При этом наибольшее позитивное влияние оказали решения судов в пользу криптоиндустрии в спорах с SEC. А также новости о потенциальном запуске крупнейшими управляющими компаниями биржевых фондов на биткоин и Ethereum (вторую по капитализации монету). Это существенно укрепило доверие к отрасли.

Ускорения роста на рынке происходили после пробития важных технических уровней, таких как $22,5 тыс., $25,2 тыс, $31,8 тыс. и $36,2 тыс. Это привлекало новых участников рынка. Инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее в ожидании новых одобренных продуктов вроде биткоин-ETF. Фундаментальные факторы, включая приближение халвинга (двукратного сокращения награды майнеров за добытый блок) в 2024 году, также становятся поддержкой.

Сейчас мировая экономика готовится к постепенному смягчению монетарной политики в США и спрос на доллар падает, а на золото, наоборот, растет. Запасы этого металла у центробанков находятся на крайне низком уровне, что подтолкнуло стоимость золота вверх, к историческому максимуму в размере $2,1 тыс. Вместе с этим увеличивается и спрос на биткоин. Инвесторы сейчас уверены, что ФРС завершила период повышения ставок и перейдет к этапу их снижения.

Таким образом, внешний фон для покупателей остается благоприятным. В случае сохранения нынешней ситуации и позитивных новостей по запуску биржевых инвестиционных фондов уже к концу новогодних праздников цена биткоина может достичь $45 тыс.

Заметного позитива рынку в России добавляет созданная недавно Ассоциация промышленного майнинга. Это показатель планомерного развития индустрии в стране. В дальнейшем российская отрасль добычи криптовалюты благодаря скоординированным действиям ассоциации станет весомее в мировом масштабе. А это положительно отражается на настроении участников рынка.

Автор — финансовый аналитик BitRiver

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