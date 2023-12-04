Войска России перешли к тактике полного уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением 3 декабря поделился польский генерал Леон Коморницкий в беседе с Interia.

Он указал, что ВСУ просчитались, когда промедлили с планами по контрнаступлению, что дало российским силам достаточно времени, чтобы подготовиться к обороне и в результате истощить войска Украины.

Генерал отметил, что теперь военные России перейдут на тактику полного уничтожения украинской армии. По его мнению, Украина не победит, а РФ достигнет всех своих целей.

Коморницкий добавил, что за последние месяцы украинская армия, политики и страны-союзники допустили ошибки, которые и поспособствовали отсутствию успехов на линии боестолкновения, пишет «Газета.Ru».

4 декабря газета The Washington Post написала, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт зашел в тупик. Они отметили, что контрнаступлению ВСУ не помогли ни западные поставки дальнобойных вооружений, ни передача Киеву кассетных боеприпасов.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» предрек Украине окончательный проигрыш в конфликте, если Запад в срочном порядке не окажет ей финансовую помощь.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он также указал на отсутствие каких-либо результатов у Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.