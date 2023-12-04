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Эксперт объяснил снижение продаж новых авто в ноябре в России

Минпромторг сообщил о снижении продажи новых авто: мнение эксперта Житнухина
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре снизились на 3% к октябрю, до 108 459 машин, сообщил Минпромторг 4 декабря, ссылаясь на данные аналитической компании ППК. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал «Известиям», что основными причинами уменьшения продаж новых авто можно назвать рост цен и ключевой ставки Центробанка РФ.

«В ноябре 2023 года были предпосылки для гораздо большего снижение продаж — 10–15%, — однако рынок сократился только на 3%. При этом в нашем маркетплейсе, наоборот, зафиксирован рост продаж новых авто на 6% по сравнению с октябрем текущего года и на 150% — с ноябрем 2022 года. Это связано с расширением дилерского портфеля и открытием новых локаций», — уточнил он.

По его словам, на дилерах с большими складами сильнее отражается снижение потребительского спроса.

«[Это] вынуждает их демпинговать, и, чтобы оставаться конкурентоспособными, многим другим игрокам авторитейла приходится тоже терять примерно 20% прибыли», — добавил Житнухин.

По мнению эксперта, учитывая, что в начале 2024 года предпосылок для снижения стоимости новых авто не будет, а после очередного заседания Центробанка в середине декабря ценники могут снова повыситься, роста продаж в сегменте новых легковых авто в январе ожидать не стоит. Кроме того, после новогодних праздников россияне обычно реже совершают дорогостоящие покупки, добавил он.

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Ранее в этот день пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что в ноябре 2023 года компания продала 36 054 модели автомобиля Lada. Это почти на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. При этом среди моделей лидирует Lada Granta.

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