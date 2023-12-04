Кабмин Греции заявил о подготовке к визиту Эрдогана

Греция готовится к встрече премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Афинах без намерений уступок в сфере своих суверенных прав, но не хочет, чтобы разногласия с Анкарой приводили к кризисам. Об этом заявил 4 декабря журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Он напомнил, что встреча премьера Греции и президента Турции состоится 7 декабря, тогда же пройдет заседание совета сотрудничества двух стран в Афинах.

Маринакис добавил, что они «станут еще одним важным шагом в усилиях двух стран, направленных на укрепление атмосферы диалога», но разногласия государств «остаются данностью», Афины не хотят, чтобы «они приводили к кризисам».

«Имеется единственный спор, который мы должны разрешить, — это разграничение исключительных экономических зон и континентального шельфа, но есть и другие важные вопросы, которые обсуждаются на данной стадии диалога. Мы приступаем к этой дискуссии, как и к любой другой встрече, без какого-либо намерения делать уступки по нашим суверенным правам», — подчеркнул греческий премьер.

Отвечая на вопрос, посетит ли Эрдоган греческую область Фракию, Маринакис отметил, что не располагает этой информацией. Афины неоднократно отвергали утверждения Анкары о якобы нарушении прав мусульман, проживающих в этом регионе.

Как уточняет газета Kathimerini, в Афинах сохраняют оптимизм по поводу того, что в четверг делегации достигнут совместного коммюнике, которое отразит желание Греции и Турции идти по пути нормализации своих отношений.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года, спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Так, в декабре 2022 года Эрдоган пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.