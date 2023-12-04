Войска РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Российские войска отразили за сутки пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 4 декабря сообщает Минобороны РФ.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Как указывает Минобороны, украинская армия потеряла до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля на этом направлении.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 30 беспилотников ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Также войска России отразили одну атаку противника на купянском направлении у Синьковки Харьковской области.

Ранее в этот день в Минобороны РФ показали, как на донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики (ДНР). В ведомстве добавили, что противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Накануне, 3 декабря, МО РФ сообщило, что российские войска нанесли поражение ВСУ и уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Украинская сторона потеряла на купянском направлении до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.