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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска нанесли поражение Вооруженных силам Украины (ВСУ) и уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Об этом 3 декабря сообщило Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки и Берестового Харьковской области. Также уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны ВСУ в районе Липцов Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли на купянском направлении до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Также на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявили в министерстве.

На херсонском направлении общие потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные на купянском направлении улучшили положение по переднему краю около населенного пункта Синьковка и отразили 18 атак. Потери украинской армии на этом направлении превысили 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Ранее, 1 декабря, расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск Западного военного округа Вооруженных сил РФ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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