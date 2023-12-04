На донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны России 4 декабря опубликовало видео штурма населенного пункта и освобождения от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Разведывательные операции показали, что на подступах к Артемовскому и в самом населенном пункте находятся несколько опорных пунктов противника и его огневые средства. Штурмовая авиация атаковала укрепленные укрытия ВСУ и ликвидировала их огневые средства.

Затем в атаку пошел десант, окружив позиции украинских военных с нескольких направлений. Российских десантников прикрывала бронегруппа на БМП-2 и БМД-2. В то же время с воздуха велось наблюдение операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые предупреждали десант о действиях ВСУ.

Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.

В результате российским военным удалось полностью освободить населенный пункт от украинских националистов. Противник отступил, бросив раненых и убитых. Часть солдат ВСУ добровольно сдалась в плен российской армии.

Ранее, 3 декабря, Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение ВСУ и уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Украинская сторона потеряла на купянском направлении до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Перед этим, 2 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные на купянском направлении улучшили положение по переднему краю около населенного пункта Синьковка и отразили 18 атак. Потери украинской армии на этом направлении превысили 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.