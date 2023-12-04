Ведущие российские музеи представят произведения на выставке в «ГЭС-2» в 2024 году

Выставка «Образ и пространство» пройдет в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве с июня по октябрь 2024-го. Куратором станет экс-директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Об этом стало известно 4 декабря на презентации планов Дома культуры на следующий год, передает корреспондент «Известий».

Выставка растянется на 12 разделов, каждый из которых расскажет о ключевых темах искусства XX–XXI веков. Ряд произведений предоставят ведущие российские музеи: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русский музей, Третьяковская галерея. Специально для выставки «ГЭС-2» закажет несколько новых работ современным российским художникам.

«Главные художественные концепции XX века будут представлены во взаимодействии и взаимовлиянии отечественного и зарубежного искусства, шедевры русского авангарда, выстроившие вектор будущего художественного развития, будут перекликаться с произведениями второй половины столетия», — рассказала программный директор Дома культуры Алиса Прудникова.

В рамках проекта покажут «Портрет Амбруаза Воллара» (1910) Пабло Пикассо и «Черный квадрат» Казимира Малевича (версия 1929 года). Ожидается, что в экспозицию войдут редко выставляемые полотна из коллекции Музея Людвига в Русском музее, в том числе работы Энди Уорхола, Джаспера Джонса, Микеланджело Пистолетто.

Также планируется выставить произведения Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко.

Кроме того, в сентябре 2024 года в «ГЭС-2» откроется кинофестиваль единственных фильмов — в программу войдут работы режиссеры, снявшие по одному фильму за свою карьеру, а также дебюты молодых российских и зарубежных режиссеров. Кураторами кинофестиваля станут кинокритик, лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России 2017 года Денис Рузаев и кинокритик, куратор публичных программ кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов.

Ранее, 2 декабря, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся День Татарстана. На открытии прошла свадебная церемония по татарским традициям. Всего было 50 мероприятий: гости пробовали блюда татарской кухни, принимали участие в мастер-классах по их приготовлению и ознакомились с национальными обрядами.