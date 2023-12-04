Более 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

По меньшей мере 75 рейсов задержаны и семь отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в Москве. Об этом стало известно 4 декабря из данных «Яндекс Расписания».

Так, на 9:00 мск в аэропорту Внуково задержано 14 рейсов, отменено еще четыре. В Домодедово задержано 25 рейсов, два отменено. В Шереметьево задержано 36 рейсов, один отменен.

Пресс-служба аэропорта Домодедово также прокомментировала «Известиям» отмену авиарейсов.

«Неблагоприятные погодные условия не повлияли на расписание полетов в московском аэропорту Домодедово. Снегопад не стал причиной для отмены рейсов. Кроме того, воздушная гавань приняла несколько воздушных судов, переправленных из других московских аэропортов. В настоящий момент аэропорт Домодедово работает в штатом режиме», — сообщили в авиагавани.

Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в столице выпало около 25–30% от месячной нормы осадков. Он уточнил, что текущая высота снежного покрова либо повторит рекорд 1952 и 2004 годов, когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см, либо превысит его.

Также в этот день Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до полудня вторника. В частности, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.

2 декабря около 50 авиарейсов на фоне непогоды было задержано или отменено в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В этот день синоптики спрогнозировали москвичам снег и гололедицу.