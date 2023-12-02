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Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По меньшей мере 50 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Данные об этом в субботу, 2 декабря, следуют из информации сервиса «Яндекс Расписание».

По данным на 08:15, во Внуково задержаны 12 рейсов и семь отменены, в Домодедово 15 авиарейсов задержаны и два отменены. В Шереметьево 14 рейсов задержаны.

Москва под шубой: после снежного ноября столицу ждет холодный декабрь
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Синоптики спрогнозировали москвичам снег и гололедицу 2 декабря. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне -7…-5 градусов. Ночью ожидается до -10. В Московской области прогнозируют -9…-4 градуса, ночью температура может упасть до -13. Ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Ранее, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 2 и 3 декабря, москвичей ждет погода с температурой до -8 градусов. При этом в воскресенье прогнозируется снегопад с метелью и ветром до 15 м/с.

Тогда же ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушатся обильные снегопады: за 12 часов выпадет до 11–16 мм осадков, или треть от месячной нормы. По словам синоптика, это объясняется тем, что днем столицу накроет южный циклон.

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