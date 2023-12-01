Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
В выходные, 2 и 3 декабря, москвичей ждет погода с температурой до –8 градусов. При этом в воскресенье прогнозируется снегопад с метелью и ветром до 15 м/с. Об этом «Известиям» 1 декабря рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в субботу осадков практически не ожидается, а температура воздуха составит от –6 до –8 градусов.
«В воскресенье Москву и Подмосковье ждет визит последнего из серии южных циклонов, который закончится снегопадом. Он начнется в первой половине дня, местами метелью. Ветер усилится до 13–15 м/с. Количество выпавших осадков тоже будет довольно значительным — местами может быть сильный снег до 7–8 мм осадков. А это означает, что прирост высоты снежного покрова может составить 6–8 см», — рассказал Шувалов.
Ранее в этот день Шувалов предупредил москвичей, что в середине следующей недели ожидаются морозы до –23 градусов. Так, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.