Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье

В воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушатся обильные снегопады, за 12 часов выпадет до 11–16 мм осадков, или треть от месячной нормы, сообщил 1 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года. А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год», — предупредил он в разговоре с «РИА Новости».

По словам синоптика, это объясняется тем, что днем в воскресенье столицу накроет южный циклон.

Он отметил, что дневная температура воздуха составит –4…–9 градусов, при этом ощущаться будет как –10…–15 градусов.

Кроме того, москвичей предупредили о том, что в середине следующей недели ожидаются морозы до –23 градусов. Так, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.