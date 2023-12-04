Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин

Неподалеку от побережья Филиппин в понедельник, 4 декабря, было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его сведениям, эпицентр подземных толчков располагался в 42 км к востоку от населенного пункта Арас-Асан, а очаг залегал на глубине 25 км. В настоящий момент в Арас-Асан проживает примерно 5 тыс. человек. При этом угроза цунами объявлена не была, а информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

2 декабря метеорологическое агентство Японии передавало об угрозе цунами на территории своих островов. Причиной стало произошедшее ранее в тот же день землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр залегал на глубине 63 км в восточной части филиппинского острова Минданао.

Уже после этого EMSC сообщил еще о нескольких землетрясениях в том же районе, мощность которых превысила пять баллов. Среди катаклизмов одно с магнитудой 6,5.

11 ноября в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 345 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек. Угрозу цунами также не объявляли.