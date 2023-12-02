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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,5

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 110 км от филиппинского города Бутуан. Об этом 2 декабря сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр зафиксирован в восточной части острова Минданао на глубине 63 км.

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Ранее, 11 ноября, в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 345 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек. По данным центра, очаг находился на глубине 11 км. Угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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