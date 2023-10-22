Морское стечение: каким городам в РФ грозят наводнения и цунами

Разрушительные наводнения в России возможны на побережьях Азовского и Каспийского морей. От них может пострадать такой крупный город, как Таганрог. А жителям Ялты, Анапы и Геленджика нужно быть готовым к цунами, которые вполне возможны на черноморском побережье РФ. Об этом «Известиям» рассказал океанолог Игорь Медведев, ставший спикером лектория «Кафе Политехнического музея». По словам ученого, глобальное потепление повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подъема уровня воды, что очень опасно. А наибольшая вероятность возникновения гигантских волн на территории нашей страны остается на побережье полуострова Камчатка и Курильских островов .

Ветер с моря дул

Наибольшая опасность крупных морских наводнений среди всех российский регионов грозит побережьям Азовского и Каспийского морей. В зоне стихийного бедствия может оказаться такой крупный город, как Таганрог, а также населенные пункты в дельте Волги. Это объясняется тем, что они мелководны, поэтому уровень воды в них из-за сильных ветров может повышаться очень значительно . А вот дамба, созданная для защиты Санкт-Петербурга от затопления, практически гарантирует безопасность Северной столицы. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией цунами Института океанологии Российской академии наук Игорь Медведев. 19 октября специалист стал спикером научно-популярного лектория «Кафе Политехнического музея».

— Ветер намного эффективнее создает там наводнения, штормовые нагоны. То есть в глубоком море такой эффект не наблюдался бы, по крайней мере, наводнения были бы намного меньше. Можно выделить два региона, где это ярко выражено. Это Азовское море. Там происходят даже наводнения с высотой несколько метров . И они происходят регулярно. Например, вблизи Таганрога, в Таганрогском заливе. И Северный Каспий, где глубины 5—10 м. Эффект нагона будут чувствовать населенные пункты, которые находятся вблизи дельты Волги, — сказал Игорь Медведев.

Также высока опасность повышения уровня воды на Дальнем Востоке, но здесь наводнения обычно имеют другую природу.

Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива Сахалинской области Фото: РИА Новости/Андрей Зима

— Например, есть тайфуны, которые приходят на побережье Японского моря, на побережье Приморья. И каждый год, один или несколько тайфунов выходят на побережье и приводят к наводнениям. Но они больше вызваны ливневыми осадками, выходом рек из берегов вследствие экстремальных дождей , — сказал Игорь Медведев.

Также, по словам океанолога, причиной подъема уровня воды могут быть волны-цунами, вызванные резкими перепадами атмосферного давления, если они происходят с периодом в 10—20 минут . Их называют метеоцунами. Но наводнения этого типа случаются в одних и тех же пунктах и хорошо известны. В России это, например, бухты на острове Шикотан (Курильские острова).

Как рассказал специалист, опасность наводнений и цунами в ближайшие десятилетия будет только возрастать. Это вызвано глобальным потеплением. Его прямое последствие — изменение среднего уровня Мирового океана из-за таяния ледников и изменений плотности морской воды из-за увеличения ее температуры . В Мировом океане уровень поднимается со скоростью около 4 мм в год. За 100 лет — это около 40 см. Но эти темпы непрерывно увеличиваются . По разным данным, уровень Мирового океана к концу XXI века повысится от где-то 0,6—0,7 м от текущего состояния, до 1,5—2 м при самом экстремальном сценарии. Это косвенно будет провоцировать наводнения во многих частях света.

Изменения климата Земли также приводят к тому, что меняется траектория циклонов . Например, в Северной Атлантике они уходят севернее, и это влияет на ситуацию в том числе и в российской части Балтики.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Cheng Tingting

Сегодня в Венеции огромный ущерб приносят наводнения высотой 1,5 м , подчеркнул специалист. Они происходят примерно раз в год. А если уровень океана повысится, то аналогичные разрушения будет вызывать подъем уровня воды на 0,5 м, что из-за приливов происходит ежедневно.

Причина для волнения

Еще одна глобальная опасность, которую таит Мировой океан, — это разрушительные цунами. В России гигантские волны с большой долей вероятности могут возникнуть в так называемой Командорской сейсмической бреши, расположенной в районе Командорских островов вблизи Камчатки . Командорские острова являются западной оконечностью Алеутской островной дуги, в центральной части которой в XX веке происходили сильные землетрясения с магнитудой 8,6 или 8,7, которые становились причиной цунами. В районе Командорских островов за последние 100 лет таких событий не было, но так как напряжение в земной коре накапливается, то их вероятность со временем увеличивается.

— По разным оценкам, там может произойти землетрясение с магнитудой от 8,2 до 8,5, что может вызвать волну высотой до 10 м. В этом случае ближайшей прибрежной зоне будет причинен колоссальный ущерб , — сказал Игорь Медведев.

Если там случатся сильное землетрясение и сильное наводнение, то пострадает и сама Камчатка, и населенные пункты на полуострове, в частности, Усть-Камчатск , который находится недалеко, пояснил ученый.

Поселок Усть-Камчатск Фото: ТАСС/КГКУ «ЦОД»

По словам океанолога, в Черном море также может произойти ряд опасных явлений . В первую очередь, это цунами. В 1927 году такое произошло вблизи Ялты, в 1939-м — около Турции, а в районе Анапы и Геленджика уже в 1966 году. Это были не самые сильные землетрясения, и они вызывали цунами высотой около 1—1,5 м.

— Но опасность Черного моря в том, что зоны разломов, где происходят землетрясения, располагаются прямо вблизи берега. И время добегания волны цунами от очага землетрясения до побережья может составлять от 10 до 20 минут, а где-то меньше 10 минут . Служба предупреждения цунами, которой там, к сожалению, сейчас нет, сделала бы прогноз за пять минут, что надо покидать зону, но очень мало бы времени осталось для спасения, — сказал Игорь Медведев.

Проблема усугубляется тем, что в Анапе и Геленджике высокая плотность отдыхающих на пляжах. И эти пляжи совершенно не приспособлены для эвакуации населения при таких стихийных бедствиях. Даже при высоте цунами около 1 м они несут опасность людям . Это не ветровые волны, которые обрушились и ушли обратно в море. Это длинные волны, которые затопят всю территорию пляжа и точно причинят ущерб и травмы людям. А возможно, приведут и к летальному исходу, подчеркнул специалист.

По словам заведующего лаборатории многоуровневого геофизического мониторинга «ВНИИОкеангеология» Василия Паламарчука, чтобы избежать жертв цунами, отдыхающие в прибрежной зоне должный получать четкие инструкции, что делать в случае чрезвычайной ситуации, и немедленно покидать берег, если видят необычные природные явления. Возможно, это признаки надвигающейся катастрофы .

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Иногда перед приходом волны вода может уходить от побережья. Так, например, было в районе Николаева, а купающиеся побежали собирать ракушки. Этого ни в коем случае нельзя делать. Между землетрясением и приходом волны на берег может проходить несколько десятков секунд, и за это время можно эвакуировать людей в безопасную зону, но для этого они должны знать, что делать , — сказал специалист.

А вот опасность возникновения искусственного цунами из-за атомного взрыва, по мнению Игоря Медведева, переоценивают. Эксперименты, которые проводились с подводными взрывами, чтобы спровоцировать волны, показали, что в энергию цунами переходило мало энергии взрыва . Чтобы вызвать масштабное океанское цунами, нужно гораздо больше мощности, чем обладает ядерная бомба, пояснил ученый.

— До сих пор именно по морю доставляется большая часть всех грузов на нашей планете. У каждого из морских направлений свой характер, свое движение . Знание этих особенностей, сложных морских и океанических процессов, позволяет нам планировать график перевозок, например, на Чукотке с ее сложными погодными условиями и ограниченным периодом навигации, — отметил директор филиала Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке, представитель компании FESCO Николай Чвертко.

— Изучение глубин Мирового океана — относительно молодое направление науки. Большие данные о процессах, происходящих в океане, мы начали получать только после того, как научились летать в космос . Но до сих пор в океане загадок и тайн не меньше, чем в ближнем космосе. На второй встрече научно-популярного лектория «Кафе Политехнического музея» океанолог Игорь Медведев рассказал, почему происходят морские наводнения и как их прогнозировать — это важная тема не только для жителей сейсмоактивных зон, — сказал генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов

Фото: ТАСС/Елена Верещака

По его словам, на следующей, заключительной, встрече сезона с палеомагнитологом Романом Веселовским, посетители лектория смогут вспомнить Жюля Верна с его «Путешествием к центру Земли». Диапазон тем этой лекции — от кембрийского взрыва и древних магнитных полей до современных исследований и сверхглубоких скважин.