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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у берегов Индонезии

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Фото: Global Look Press/Anton Luhr
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В море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 11 ноября сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Отмечается, что эпицентр находился в 345 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек. По данным центра, очаг находился на глубине 11 км.

Угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

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Накануне у побережья острова Новая Гвинея (Папуа — Новая Гвинея) был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,5. Геофизическая служба РАН оценила сотрясения в эпицентре как очень сильные.

До этого, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,6 произошло на границе Турции и Сирии. Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к востоку от города Искендерун (Турция), где проживают 159 тыс. человек.

В тот же день подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы на территории Исландии. Очаг залегал на глубине 4 км, а эпицентр находился в 25 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика, население которого составляет примерно 118 тыс. человек.

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