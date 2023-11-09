Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на границе Турции и Сирии

На границе Турции и Сирии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом в четверг, 9 ноября, говорится на сайте Европейского сейсмологического центра.

Согласно данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 21 км к востоку от города Искендерун (Турция), где проживают 159 тыс. человек, отмечает телеканал «Звезда». Очаг залегал на глубине 9 км.

Сведений о жертвах и разрушениях не приводится, пишет «Москва 24».

Ранее 9 ноября землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Исландии. Эпицентр залегал в 42 км от Рейкьявика с населением порядка 118 тыс. человек на глубине 1 км, сообщает НСН.

8 ноября землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в Тихом океане в 331 км от индонезийского города Амбон, где проживают 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, уточняет RT.